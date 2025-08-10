На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ заявили о пролетах сотен беспилотников над военными объектами

Bild: в Германии с января по март зафиксировали пролеты 536 неизвестных дронов
Shutterstock

Более 500 неопознанных разведывательных дронов пролетели над Германией в период с января по март 2025 года. Об этом сообщила газета Bild, сославшись на секретный доклад Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ.

В материале говорится, что всего были зафиксированы пролеты 536 неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом чаще всего их замечали в небе над военными базами и объектами критической инфраструктуры. На первые приходится 117 случаев, на вторые — 88.

По информации журналистов, особое внимание было уделено авиабазе Рамштайн в районе одноименного города и военно-морской базе Вооруженных сил Германии в городе Вильгельмсхафене. Кроме того, дроны пролетали над железнодорожными вокзалами, правительственными зданиями и иными объектами.

Из доклада следует, что немецкие следователи не исключают причастности иностранных государств к запуску БПЛА. Однако доказать это им пока не удалось.

Как отметили журналисты, действующее в ФРГ законодательство запрещает военнослужащим уничтожать беспилотники. В том числе это касается случаев, когда летательные аппараты представляют реальную опасность.

Ранее три неопознанных БПЛА вторглись в закрытое пространство над Японией.

