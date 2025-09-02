На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люксембург профинансирует пакет вооружения для Украины

Премьер Фриден: Люксембург примет участие в закупке оружия для Украины на $500 млн
close
Francois Lenoir/Reuters

Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на $500 млн. Об этом заявил премьер-министр королевства Люк Фриден на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте НАТО.

По словам политика, Люксембург профинансирует вместе с другими странами, которые еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, в основном американского.

Фриден выразил надежду на то, что в течение нескольких следующих недель появятся страны, которые захотят принять участие в предоставлении помощи Украине.

Речь идет об участии в инициативе PURL — Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения украинским войскам через взносы стран-членов НАТО.

30 августа глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что Бельгия выделила €100 млн на финансирование закупок американского оружия для Украины. По его словам, соответствующее решение приняло правительство королевства.

Ранее в ЕК рассказали, кто поставил треть оружия Киеву в начале российско-украинского конфликта.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами