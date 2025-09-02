Военный эксперт назвал возможную причину сбоя GPS на борту главы Еврокомиссии

Украинские и румынские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могли стать причиной сбоя систем на борту самолета председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение высказал в интервью газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, если бы Россия на самом деле пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы ЕК, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от ее самолета.

Леонков предположил, что сигнал также мог отключиться из-за программного сбоя, который происходит периодически с системами GPS по всему миру. Еще одна версия эксперта — в Евросоюзе либо придумали эту историю, либо выдали рутинный случай за вмешательство России, в противном случае объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя сложно.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с главой ЕК на борту был вынужден приземлиться в болгарском аэропорту Пловдив без системы GPS. В этом инциденте обвинили РФ, назвав произошедшее «российской интерференционной атакой», которая вывела из строя навигационные системы. В результате пилотам пришлось совершать посадку воздушного судна, используя бумажные карты, сообщило издание.

В FT отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов. Глушение системы GPS и направление ложных сигналов называется «спуфингом».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что организация очень серьезно относится к инциденту с самолетом фон дер Ляйен.