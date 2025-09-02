МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии

МАГАТЭ заявило об обнаружении следов урана на месте удара Израиля по Сирии

Международное агентство по атомной энергии заявило об обнаружении следов урана в Дейр-эз-Зоре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.

В 2018 году Израиль рассекретил информацию об ударе по строившемуся ядерному реактору в Сирии в сентябре 2007 года. Свергнутые сирийские власти тогда не подтвердили информацию о попытке тайно создать ядерный реактор.

«Ядерный надзорный орган ООН обнаружил следы урана в Сирии в ходе своего расследования предназначения здания, разрушенного Израилем в 2007 году, которое, по мнению агентства, вероятно, было незаявленным ядерным реактором», — говорится в докладе МАГАТЭ.

Сообщается, что после смены власти в Сирии в 2024 году МАГАТЭ удалось взять пробы окружающей среды в трех неназванных местах, которые, «предположительно, функционально связаны» с Дейр-эз-Зором. В одной из трех проб был обнаружен уран антропогенного происхождения. Нынешние власти Сирии утверждают, что не могут объяснить происхождение урана в Дейр-эз-Зоре.

Сейчас МАГАТЭ планирует провести забор новых проб в выше упомянутой провинции в рамках расследования предполагаемой тайной ядерной программы Сирии.

