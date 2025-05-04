Самолеты международной коалиции ударили по военной базе в Сирии

Авиация международной коалиции под руководством США в Сирии нанесла удары по военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По данным журналистов, авиация уничтожила инфраструктуру, которая использовалась американскими военными до их эвакуации.

18 апреля газета New York Times писала, что Соединенные Штаты начали выводить солдат с северо-востока Сирии и в ближайшее время закроют три из восьми оперативных баз, находящихся в регионе. Речь шла о базах Mission Support Site Green Village и M.S.S. Euphrates. В результате их закрытия контингент войск США в Сирии сократится с 2 тысяч до 1,4 тысячи.

2 мая сирийская газета Al Watan сообщила, что около 200 единиц военной техники были выведены с двух американских баз в провинции Дейр-эз-Зор и направлены в северные районы Ирака. По данным журналистов, эвакуация затронула персонал и технику с объектов США, расположенных у нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Конико в восточной Сирии. Точное количество передислоцированных военнослужащих не уточнялось.

Ранее в Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии.