Армянский эксперт указал на негативные последствия ликвидации Минской группы ОБСЕ

Политолог Микаэлян: закрытие Минской группы ОБСЕ является ошибкой Еревана
Арам Нерсесян/РИА Новости

Закрытие Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является ошибкой руководства Армении. Об этом газете «Известия» заявил политолог, старший научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.

По словам эксперта, Баку просто получает односторонние подарки, ничего не предоставляя взамен и ничего не гарантируя. Глава Азербайджана Ильхам Алиев продолжает выступать с радикальной риторикой, постоянно угрожая государственности Армении, и после встречи в Вашингтоне подобных заявлений не стало меньше.

Поэтому, отметил Микаэлян, ликвидация Минской группы представляет собой попытку умиротворить агрессора, которая на самом деле его только раззадорит.

Эксперт подчеркнул, что гражданская миссия Евросоюза, работающая на приграничной территории Армении, объявила, что будет продолжать наблюдать за ситуацией. По мнению Микаэляна, это свидетельствует о том, что и европейцы не верят в скорое примирение Баку и Еревана.

1 сентября стало известно, что ОБСЕ после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении закрыла Минскую группу, занимавшуюся поиском путей урегулирования Карабахского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Ереване задержали армянского консула по подозрению в шпионаже в пользу Баку.

