Ирландия намерена участвовать в миротворческой миссии на Украине

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил о готовности страны участвовать в миротворческой миссии на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Ирландия готова оказывать поддержку «коалиции желающих», в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи, и рассмотреть возможность участия в миротворческих операциях, получивших соответствующий мандат в соответствии с Уставом ООН», — отметил Мартин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что Дублин продолжит сотрудничество с другими государствами для содействия евроинтеграции Киева.

В конце августа издание Politico писало, что наиболее вероятными кандидатами на формирование иностранного военного контингента на Украине в рамках осуществления «гарантий безопасности» являются вооруженные силы Франции и Великобритании. Лондон и Париж активно лоббируют среди союзников идею участия в поставках военной помощи, стремясь заручиться их поддержкой и обеспечить собственное вовлечение в этот процесс.

Ранее в Европе заговорили о создании многокилометровой буферной зоны между позициями Украины и РФ.