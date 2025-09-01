Глава Евросовета признал связь Украины с торговой сделкой ЕС и США

Politico: Кошта признал, что Украина была частью сделки ЕС и США по пошлинам

Поддержка Украины со стороны США была частью сделки ЕС и Соединенных Штатов по тарифам, в результате которого европейцы согласились платить 15%-ные пошлины и отказались от любых ответных мер. Это впервые открыто признал глава Евросовета Антониу Кошта, утверждает издание Politico.

В публикации говорится, что заявление Кошты является серьезным отходом от официальной позиции ЕС, который весь последний месяц говорил, что между позицией США по Украине и торговой сделкой «нет никакой связи». В газете не исключили, что подобный шаг главы Евросовета может являться «пробным выстрелом», публично демонстрирующим недовольство Брюсселя позицией Вашингтона.

По данным Politico, Кошта также заявил, что эскалация напряженности в отношениях с США из-за тарифов на фоне продолжающего конфликта «была бы неразумным риском». В материале отмечается, что таким образом глава Евросовета признала, что ситуация на Украине повлияла на решение ЕС по торговой сделке с США.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее СМИ узнали о давлении Трампа на ЕС для заключения торговой сделки.