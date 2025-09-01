Путин встретился с президентом Ирана в Китае

Президент РФ Владимир Путин провел в своей резиденции встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, встреча состоялась после окончания мероприятий на площадке саммита ШОС в отеле Ritz-Carlton, в котором остается российский лидер в период своего пребывания в Тяньцзине.

Сообщается, что в состав делегации от российской стороны входили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Администрации Максим Орешкин, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Президент России прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае российский лидер проведет четыре дня.

Планируется, что после саммита ШОС 1 сентября и ряда встреч с мировыми лидерами на полях мероприятия глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.