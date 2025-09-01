На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обсудит с европейскими лидерами урегулирование конфликта

Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к переговорам европейских лидеров, которые встретятся в четверг, 4 сентября, в Париже для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает газета Barrons.

«Мы планируем такую встречу между Зеленским и европейскими лидерами», — сказал источник агентства.

Присутствие президента США Дональда Трампа «пока не ожидается».

По данным AFP, главной темой переговоров в Париже будут гарантии безопасности для Украины и «продвижение дипломатии, потому что русские снова уклоняются» от усилий по прекращению конфликта.

Вопрос о гарантиях безопасности для Украины со стороны западных стран в случае вступления в силу перемирия был главным в дипломатической среде вокруг украинского конфликта в последние недели.

До этого британская газета The Telegraph писала, что высокопоставленные чиновники США теряют терпение из-за позиции лидеров Евросоюза, которые подталкивают Зеленского к нереалистичным условиям мирной сделки.

Ранее глава Еврокомиссии раскрыла свое видение гарантий безопасности для Украины.

