Янукович: ЕС при переговорах о членстве не понимал проблем экономики Украины

Евросоюз не понимал всех проблем экономической ситуации на Украине, когда вел переговоры с Киевом о перспективах вступления в объединение, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает РИА Новости.

Янукович признал, что ставил целью своего политического взаимодействия с ЕС получение Киевом членства в объединении, но отметил, что диалог с европейцами был сложным.

«Партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерие проявляли», — отметил бывший президент страны.

В апреле 2025 года Подольский районный суд Киева приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины назвала события 2014 года «войной за независимость».