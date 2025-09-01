Страны ШОС условились сотрудничать в военной области

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) согласились развивать сотрудничество в военной области. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в китайском Тяньцзине, передает ТАСС.

В документе говорится, что страны ШОС, выражая готовность развивать сотрудничество по линии оборонных ведомств, отметили предложение о подготовке и подписании соглашения о мерах доверия в военной области.

Лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита.

В Кремле отмечали, что Тяньцзиньская декларация является центральным документом саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в декларации отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, определены цели работы ШОС на каждом из направлений ее деятельности.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.