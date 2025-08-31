Эстония не нашла признаков «гибридной войны» в пограничном инциденте на Нарве

Эстонские власти не обнаружили в происшедшем в мае пограничном инциденте на реке Нарва признаков «гибридной войны» со стороны России. Об этом сообщает портал Delfi.

Таллин завершил расследование инцидента на реке Нарва, когда российские пограничники демонтировали более 20 навигационных буев. По данным эстонских специалистов, имело место не скоординированная акция Москвы, как предполагалось изначально, а «локальная инициатива» российских пограничников на фоне затянувшегося технического спора между странами.

23 мая сообщалось, что сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва 24 из 50 буев, разделяющих территории двух государств.

Значительная часть границ России с Эстонией — водные. Они проходят по фарватеру реки Нарвы и Чудскому озеру. Современная граница разделила города Нарва (Эстония) и Ивангород, которые в советское время представляли единую агломерацию. Оба города имеют преимущественно русскоязычное население.

