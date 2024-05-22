Эстония планирует возвести заграждения на границе с Россией

Власти Эстонии планируют потратить около €7 миллионов на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию и которую Таллин хотел получить при обмене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.

«Правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители. Это потребует дополнительно около семи миллионов евро», — сообщили журналисты.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пояснил, что, так как проводить какие-либо обмены землями с Россией не получится, то там необходимо построить ограждение. По его словам, правительству придется выделить деньги на строительство границы, речь идет о примерно €4 миллионах, еще €2,6 миллиона пойдут на дороги.

Завершение строительства объездной дороги запланировано на 2026 год.

17 мая Ляэнеметс заявлял, что власти решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы.

Ранее МИД Литвы вызвал на разговор представителя России.