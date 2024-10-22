Мировые лидеры прибывают в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань, где примет участие в работе саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Также на саммит прилетели президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

На полях саммита у Моди запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства уже находится в Казани. Песков добавил, что изменений в графике российского президента нет, у него «все по плану». 22 октября у Путина начинается серия двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС, которая продолжится два последующие дня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС начинается 22 октября и продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в РФ прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Подробнее об объединении БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.