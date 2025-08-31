Армения заявила, что подтверждает свою позицию в поддержку принципа «Одного Китая»

Армения выступает против любой формы независимости Тайваня. Об этом говорится в совместном заявлении об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой, опубликованном на сайте армянского премьера.

«Армянская сторона подтверждает свою позицию в поддержку принципа «одного Китая», признавая, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики – единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Она решительно выступает против любой формы независимости Тайваня и поддерживает усилия Китая по национальному воссоединению», — указано в заявлении.

В свою очередь, КНР подтверждает поддержку политической независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Армении, а также поддерживает мирную повестку дня, предложенную армянской стороной, и приветствует инициативу «Перекресток мира».

«Один Китай» — политический принцип, согласно которому существует только один Китай, который является законным представителем всей китайской нации, включая материковый Китай и Тайвань. Страны, поддерживающие эту политику, не признают Тайвань как независимое государство и поддерживают официальные отношения только с КНР.

Ранее Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина не нападать на Тайвань.