На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с 71-м днем рождения
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 71-м днем рождения. Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян», — отметил Путин.

Также российский президент отметил значительный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между РФ и Белоруссией и защиту интересов двух стран на международной арене. По словам Путина, товарищеские отношения с Лукашенко позволяют двум лидерам «откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы» и принимать взвешенные решения. Путин выразил надежду на том, что стороны продолжат наращивать двусторонние связи на всех направлениях и проводить работу по упрочению институтов Союзного государства и продвижению евразийской интеграции.

Александру Григорьевичу Лукашенко 30 августа исполнился 71 год. Политик родился в 1954 году в поселке Копысь в Оршанском районе Витебской области Белоруссии. Лукашенко получил высшее образование по специальностям «учитель истории и обществоведения» и «экономист-организатор сельскохозяйственного производства». С 1975 по 1977 год Лукашенко он служил в Пограничных войсках КГБ СССР инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте. С 1980 года он служил политическим заместителем командира танковой роты, затем руководил колхозом и совхозом в Шкловском районе Белоруссии.

Политическую карьеру он начал в 1989 году, а 25 мая 1991 года опубликовал в издании «Народная газета» программную статью «Диктатура: белорусский вариант?». В 1994 году Лукашенко был избран первым президентом Белоруссии. С тех пор он занимал этот пост шесть раз.

Ранее Лукашенко призвал ШОС создать собственную валюту для международных расчетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами