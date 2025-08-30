Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 71-м днем рождения. Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян», — отметил Путин.

Также российский президент отметил значительный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между РФ и Белоруссией и защиту интересов двух стран на международной арене. По словам Путина, товарищеские отношения с Лукашенко позволяют двум лидерам «откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы» и принимать взвешенные решения. Путин выразил надежду на том, что стороны продолжат наращивать двусторонние связи на всех направлениях и проводить работу по упрочению институтов Союзного государства и продвижению евразийской интеграции.

Александру Григорьевичу Лукашенко 30 августа исполнился 71 год. Политик родился в 1954 году в поселке Копысь в Оршанском районе Витебской области Белоруссии. Лукашенко получил высшее образование по специальностям «учитель истории и обществоведения» и «экономист-организатор сельскохозяйственного производства». С 1975 по 1977 год Лукашенко он служил в Пограничных войсках КГБ СССР инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте. С 1980 года он служил политическим заместителем командира танковой роты, затем руководил колхозом и совхозом в Шкловском районе Белоруссии.

Политическую карьеру он начал в 1989 году, а 25 мая 1991 года опубликовал в издании «Народная газета» программную статью «Диктатура: белорусский вариант?». В 1994 году Лукашенко был избран первым президентом Белоруссии. С тех пор он занимал этот пост шесть раз.

