В Литве предложили обратить замороженные активы России в заем Украине

Глава МИД Литвы предложил ЕС обратить замороженные активы России в заем Украине
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Власти Литвы предложили Евросоюзу конфисковать замороженные активы России и обратить их в заем для Украины. Об этом в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Нами подготовлено обращение к странам-членам о конфискации российских активов для передачи их на нужды восстановления Украины», — заявил он.

Будрис добавил, что при отказе ЕС от подобной инциативы, цена, которую нужно будет заплатить за поддержку украинской стороны, будет намного более высокой. Он подчеркнул, что замороженные российские активы — это ресурс, который «валяется под ногами».

Глава МИД Литвы отметил, что западные старны слишком долго не хотели решать данный вопрос, поэтому необходимо выходить из тупика и двагаться дальше.

До этого глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что выступает против конфискации конфискации замороженных активов России.

По его словам, эти активы «надежно защищены международным правом». Прево отметил, что изменение инвестиционной стратегии также не является возможным вариантом, поскольку это «может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных».

Ранее Кая Каллас рассказала, когда России вернут ее замороженные активы.

