В Херсонской области участникам СВО предоставят скидку на покупку жилья

Сальдо поручил дать участникам СВО скидку от 10% на жилье в Херсонской области

Участники специальной военной операции (СВО) и льготные категории граждан смогут приобрести жилье в Херсонской области со скидкой от 10%. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас застройщики предоставляют льготникам и участникам СВО скидки в размере 6%.

«Считаю, что этого недостаточно. Поручил сделать эти скидки ощутимыми — от 10% и выше. Это реальная поддержка людей, которые заслуживают максимум», — сказал он.

26 августа Сальдо заявил, что благодаря новой ветке газопровода из Крыма удалось обеспечить газом юг Херсонской области. По его словам, сейчас дома местных жителей подключают к газоснабжению, но предстоит выполнить еще много работ. При этом газовую инфраструктуру в регионе систематические атакуют украинские войска.

24 августа Сальдо рассказал, что украинские власти побуждают жителей правобережья Херсонской области покидать дома и запугивают возвращением России. По его словам, власти грозят мирным жителям тем, что при возвращении «русских» они окажутся без паспорта, поскольку не эвакуировались на левый берег, и станут «людьми второго сорта».

Ранее Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона.