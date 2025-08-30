На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии российского посла вызвали в МИД

МИД Румынии передал протест послу РФ Липаеву после слов об ударах по Украине
true
true
true
close
RusEmbEst/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлением о предполагаемых ударах РФ по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о якобы ударах по районам, расположенным вблизи румынской границы, говорится в сообщении.

»[Липаев] был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь на 28 августа», — пояснили в посольстве.

При этом румынские дипломаты не привели доказательств того, что удары нанесла российская сторона.

До этого Европейская служба внешних связей сообщала, что Венгрия, единственная в ЕС страна, не поддержала заявление союза, осуждающее удары по Киеву.

В документе утверждается, что заявление ЕС поддержали 26 государств-членов, включая Польшу, Румынию, Францию, Германию и другие страны. Венгрии среди них нет.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщал в интервью телеканалу «Россия 24», что российские военные нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенному вблизи здания «Британского совета» (организация признана нежелательной в России ).

Ранее эксперт назвал причину, по которой Россия не отвечает зеркально на удары ВСУ.

