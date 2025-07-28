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Премьер Франции раскритиковал торговое соглашение между США и ЕС

Франция назвала торговое соглашение между ЕС и США подчинением
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Global Look Press

Франция осудила торговое соглашение между Европейским союзом и США, назвав его «подчинением». Об этом сообщило агентство Reuters.

Рамочное соглашение, о котором было объявлено в воскресенье, предусматривает, что со следующего месяца США введут 15%-ную импортную пошлину на большинство товаров ЕС, но обеспечит некоторую защиту для важнейших отраслей промышленности, таких как автомобилестроение и фармацевтика. Это вдвое меньше, чем угрожал Вашингтон, но гораздо больше, чем надеялись в ЕС.

«Это мрачный день, когда союз свободных народов, объединившихся для утверждения общих ценностей и защиты общих интересов, смиряется с подчинением», — цитирует агентство слова французского премьер-министра Франсуа Байру.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не прокомментировал эту сделку.

Торговую сделку США и ЕС нельзя считать победой ни одной из сторон. Пошлины в 15% вполне терпимы для большинства европейских компаний, однако остальные условия выглядят как «чистая фантастика» на фоне того, что у Европы нет свободных средств, считает политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Орбан заявил, что Трамп «съел на завтрак» фон дер Ляйен в ходе торговых переговоров.

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