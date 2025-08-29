На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай уклонился от телефонного разговора с шефом Пентагона

Nikkei: Китай уклонился от телефонного разговора с министром обороны США
/Alex Brandon/AP

Шеф Пентагона Пит Хегсет предложил своему коллеге из КНР Дун Цзюню провести телефонный разговор, но китайская сторона «пока не дала окончательного ответа». Об этом пишет агентство Nikkei Asia.

«Хегсет предложил провести телефонный разговор со своим китайским коллегой, однако китайская сторона пока не дала окончательного ответа», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Nikkei, между США и Китаем «сохраняются разногласия».

28 августа агентство Bloomberg сообщало о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в марте написал письмо президенту Индии Драупади Мурму на фоне введения тарифов США на китайскую продукцию.

Отмечается, что председатель КНР сделал соответствующий шаг с целью «прощупать почву для улучшения отношений». В документе, как пишет агентство, «выражалась обеспокоенность по поводу любых сделок США, которые могли бы нанести ущерб интересам Китая».

Издание называет письмо «секретным». Именно оно, отмечается в материале, «оживило связи с Индией».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.

