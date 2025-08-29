На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путину доверяют большинство россиян

ФОМ: уровень доверия россиян президенту РФ Путину составляет 80%
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. россиян.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (81% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении соцслужбы.

Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса (на 3 п. п. меньше). Большинство (57%) респондентов считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин справляется со своими обязанностями хорошо (на 3 п. п. меньше).

Уровень поддержки «Единой России» вырос до 43% (+1 п. п.). КПРФ осталась на уровне 7% (без изменений). ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» сохранили свои позиции — 9% и 4% соответственно (+1 п. п. у последней). «Новые люди» потеряли 1 п. п., их рейтинг составил 3%.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами