Путину доверяют большинство россиян

Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. россиян.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (81% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении соцслужбы.

Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса (на 3 п. п. меньше). Большинство (57%) респондентов считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин справляется со своими обязанностями хорошо (на 3 п. п. меньше).

Уровень поддержки «Единой России» вырос до 43% (+1 п. п.). КПРФ осталась на уровне 7% (без изменений). ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» сохранили свои позиции — 9% и 4% соответственно (+1 п. п. у последней). «Новые люди» потеряли 1 п. п., их рейтинг составил 3%.

