Венгрия подала в суд ЕС: она не согласна с использованием замороженных российских активов в пользу Украины

Правительство Венгрии подало иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF), оспаривая решение о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Украины. Судебный процесс в Люксембурге может затянуться на годы, но способен создать прецедент в вопросе права вето внутри ЕС и определить пределы самостоятельности государств-членов при принятии решений.

Судебное дело касается решений Совета ЕС от мая 2024 года и протокола EPF от февраля 2025 года, которые позволили направлять почти все доходы от замороженных в Европе российских активов (около €200 млрд) в фонд военной поддержки Украины. Оно стало первым официальным иском против использования этих средств и зафиксировало возражения Венгрии в юридической плоскости.

Иск Венгрии и его основания

11 июля Будапешт обратился в Суд общей юрисдикции ЕС, заявив, что решения Совета ЕС от мая 2024 года и протокол управляющего комитета EPF от февраля 2025 года были приняты с нарушением основополагающих договоров Евросоюза. Речь идет о направлении 99,7% прибыли от замороженных активов российского Центробанка в фонд EPF, который используется для закупок вооружений, боеприпасов и иной военной помощи Украине.

25 августа суд официально принял иск к рассмотрению и опубликовал уведомление об этом в «Официальном журнале ЕС».

Венгрия утверждает, что ее незаконно лишили права голоса: страна была признана «не вносящей вклад» и не участвовала в голосовании.

Будапешт настаивает, что подобная процедура нарушает принципы равноправия государств-членов союза и законного принятия решений. По мнению венгерской стороны, формулировка протокола заседания управляющего комитета EPF некорректно отражала процесс и фактически лишила Венгрию возможности влиять на исход голосования.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июне 2024 года предупреждал, что обход венгерского вето «переступает красную черту» и что «военный пыл ослепил брюссельских лидеров». Он подчеркивал, что Будапешт будет оспаривать любые решения, открывающие путь к постоянному использованию российских активов для нужд Украины.

Перспективы разбирательства

Процесс в Люксембурге будет многоэтапным, сообщает венгерское издание Portfolio. Вначале стороны представят письменные аргументы, затем возможен анализ генерального адвоката и проведение слушаний. После этого суд вынесет решение, которое может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Общая продолжительность разбирательства, как отмечают юристы, может занять несколько лет.

До вынесения окончательного вердикта оспариваемые решения остаются в силе. Это означает, что доходы от замороженных российских активов продолжают направляться в EPF и другие каналы поддержки Украины. С 2022 года Европейский фонд мира выделил Киеву свыше €11 млрд, а в 2025 году к этому добавились новые транши в рамках координации с инициативой G7. Даже если Венгрия выиграет процесс, уже переведенные суммы возвращены не будут.

Тем не менее, успешный исход закрепит право вето и создаст юридический прецедент, который ограничит возможность ЕС обходить несогласных участников. В случае же отклонения иска будет подтверждено, что Евросоюз вправе действовать через специальные механизмы, минуя единогласие.

Замороженные активы России

После начала военных действий России на Украине Евросоюз и страны G7, включая США, заморозили около $300 млрд российских государственных активов. Около €200 млрд размещены в Европе, преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Доход от управления этими средствами, включая проценты и инвестиционные прибыли, составляет, по разным оценкам, €3–5 млрд в год. Согласно схеме, утвержденной в мае 2024 года, 99,7% этих доходов поступают в Европейский фонд мира, а оставшиеся средства покрывают административные расходы.

С 2024 года Евросоюз начал практическое использование этих ресурсов.

Первый платеж в размере €1,5 млрд был перечислен в июле 2024 года, а летом 2025 года через различные механизмы в бюджет Украины поступило более €10 млрд доходов от замороженных активов.

По оценкам ЕС, новые поступления должны обеспечивать стабильную поддержку Украины на уровне нескольких миллиардов евро ежегодно, включая как военные, так и гражданские нужды.

Москва неоднократно заявляла, что заморозка активов является «воровством», и ввела ответные меры: иностранные резервы в России зачисляются на специальные счета типа «С», а доступ к ним возможен только с разрешения правительства. Россия считает, что использование доходов от замороженных средств подрывает доверие к международной финансовой системе.

Значение для Европы

Венгрия на протяжении последних лет неоднократно блокировала решения ЕС о военной и финансовой поддержке Украины. В декабре 2023 года именно позиция Будапешта задержала утверждение пакета помощи на €50 млрд. Схожая ситуация наблюдалась и в 2024 году, когда Венгрия выступила против выделения Украине компенсаций через EPF. Эти шаги вынуждали партнеров искать обходные механизмы, чтобы сохранить непрерывность поддержки Киева.

В перспективе исход процесса будет иметь значение не только для Украины, но и для самой европейской интеграции. Если суд поддержит Венгрию, это укрепит механизм единогласия и ограничит возможности Брюсселя в сфере внешней политики. Если же иск будет отклонен, практика обхода несогласных может стать новой нормой, что изменит баланс между эффективностью действий и правами отдельных государств.