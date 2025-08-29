На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об отказе немецких предпринимателей поддержать проект Мерца

BZ: немецкий бизнес не поддержал инициативу Мерца по расширению бундесвера
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Немецкие предприниматели не поддержали инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца по значительному укреплению бундесвера. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По информации издания, крупный бизнес восточных регионов Германии либо игнорирует инициативы канцлера, либо указывает на критическую нехватку кадров.

Так, генеральный директор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер выразил скепсис относительно проекта Мерца, подчеркнув, что потери производства из-за отсутствия специалистов не могут быть компенсированы навыками, которые они приобретают во время службы в бундесвере.

27 августа сообщалось, что правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы в стране.

Законопроект предлагает создать в ФРГ добровольную службу по шведской модели. В Швеции все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, но лишь часть из них отправляются на действительную службу. Документ также включает обязательные требования, такие как повторное освидетельствование призывников и заполнение заявления о готовности служить мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут отправляться на службу добровольно.

Ранее в Германии заявили об угрозах со стороны Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами