СМИ сообщили об отказе немецких предпринимателей поддержать проект Мерца

Немецкие предприниматели не поддержали инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца по значительному укреплению бундесвера. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По информации издания, крупный бизнес восточных регионов Германии либо игнорирует инициативы канцлера, либо указывает на критическую нехватку кадров.

Так, генеральный директор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер выразил скепсис относительно проекта Мерца, подчеркнув, что потери производства из-за отсутствия специалистов не могут быть компенсированы навыками, которые они приобретают во время службы в бундесвере.

27 августа сообщалось, что правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы в стране.

Законопроект предлагает создать в ФРГ добровольную службу по шведской модели. В Швеции все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, но лишь часть из них отправляются на действительную службу. Документ также включает обязательные требования, такие как повторное освидетельствование призывников и заполнение заявления о готовности служить мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут отправляться на службу добровольно.

Ранее в Германии заявили об угрозах со стороны Москвы.