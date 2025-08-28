На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания и Франция запросили консультации СБ ООН по санкциям против Ирана

Лондон и Париж запросили закрытые консультации СБ ООН по санкциям против Ирана
Brendan McDermid/Reuters

Великобритания и Франция инициировали проведение закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, намеченных на 29 августа, с целью обсуждения вопроса о возобновлении санкционного режима против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Франция и Великобритания запросили закрытые консультации для обсуждения существенного отхода Ирана от выполнения своих обязательств», — говорится в сообщении.

28 августа страны «евротройки» – Великобритания, Германия и Франция – приняли решение о возобновлении санкций в отношении Ирана, мотивируя это развитием иранской ядерной программы. Инициатива предполагает активацию механизма snapback, что приведет к возвращению санкций Совета Безопасности ООН против Исламской Республики.

Подчеркивается, что, несмотря на обвинения в нарушении Ираном договоренностей 2015 года, направленных на предотвращение создания иранского ядерного оружия, страны Европы выступают за продолжение диалога с Тегераном.

Ранее в Иране выразили надежду, что «евротройка» исправит «ошибку» с восстановлением санкций.

