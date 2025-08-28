Гарев стал временно исполняющим полномочия главы города Владимира

Бывший первый заместитель главы города Владимир Гарев временно возглавил администрацию Владимира. Об этом проинформировала пресс-служба администрации региона.

Согласно опубликованному сообщению, соответствующее распоряжение было подписано губернатором Владимирской области Александром Авдеевым 28 августа 2025 года. Теперь именно Гареву предстоит руководить городом на временной основе.

27 августа во Владимире сотрудники ФСБ задержали мэра города Дмитрия Наумова.

По информации журналистов, Наумова задержали по подозрению в связях с членами преступной группы, известной как «кладбищенская мафия». Однако другие источники утверждали, что главу Владимира подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2019 году Наумов стал главой администрации Гороховецкого района, а с ноября 2022 года, по результатам избрания на конкурсной основе, — мэр города Владимира. Женат, воспитывает дочь.

