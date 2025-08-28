На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додик решил не участвовать в выборах президента Республики Сербской

Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской 23 ноября
Amel Emric/Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут принимать участие в выборах президента, которые состоятся 23 ноября. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской.

«СНСД не будет участвовать в выборах, так как соблюдает решения наивысшего законодательного органа Республики Сербской (парламента — ред.). Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут участвовать в них», — сказал он.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) 28 августа назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября.

12 августа сообщалось, что суд Боснии и Герцеговины (БиГ) удовлетворил ходатайство президента Республики Сербской Милорада Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом. Решение вынесено после подтверждения Апелляционной палатой 1 августа приговора Додику за неисполнение решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Ранее Додик выругался матом после решения ЦИК Боснии об аннулировании его полномочий.

