Песков оценил публикацию New York Times о дронах России над Германией

Песков: публикация о дронах России над ФРГ похожа на газетную утку

Публикация газеты New York Times (NYT) о якобы разведывательных беспилотниках России над Германией напоминает очередную газетную утку. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, нет, не успели, но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали», — заявил он.

По словам Пескова, данная статья больше напоминает газетную утку.

Газета NYT со ссылкой на неназванных официальных лиц США и других представителей западных стан писала, что российская сторона якобы запускает разведывательные беспилотники над маршрутами, которые США используют для переброски военных грузов через Восточную Германию.

В публикации говорится, что якобы РФ собирает разведданные, которые могут использоваться для поддержки «диверсионной кампании Кремля». Доказательства в статье не приводятся. Другие подробности не сообщаются.

