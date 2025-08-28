В Кремле заявили об отсутствии договоренностей по воздушному перемирию

Песков: РФ и Украина не достигали договоренностей по воздушному перемирию

Москва и Киев не достигали никаких договоренностей насчет возможного воздушного перемирия. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», — сказал он.

Также представитель Кремля обратил внимание, что российская сторона считает, что все обсуждения в рамках поиска выхода на траекторию урегулирования конфликта на Украине должны проходить в «дискретном режиме».

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам главы республики, в том числе они обсудили мирный план по Украине.

Как отметил Лукашенко, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. При этом самым главным остается прекращение боевых действий. Белорусский лидер подчеркнул, что в первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия между Москвой и Киевом, а также прекращении огня на линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.