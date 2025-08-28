На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили об отсутствии договоренностей по воздушному перемирию

Песков: РФ и Украина не достигали договоренностей по воздушному перемирию
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Москва и Киев не достигали никаких договоренностей насчет возможного воздушного перемирия. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», — сказал он.

Также представитель Кремля обратил внимание, что российская сторона считает, что все обсуждения в рамках поиска выхода на траекторию урегулирования конфликта на Украине должны проходить в «дискретном режиме».

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам главы республики, в том числе они обсудили мирный план по Украине.

Как отметил Лукашенко, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. При этом самым главным остается прекращение боевых действий. Белорусский лидер подчеркнул, что в первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия между Москвой и Киевом, а также прекращении огня на линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами