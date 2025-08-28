На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кулеба отверг появление «европейских миротворцев» на Украине

Экс-глава МИД Кулеба: европейские миротворцы не появятся на Украине
French Army/AP

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился, что «европейские миротворцы» в итоге появятся на территории республики. Так в интервью Der Spiegel он ответил на вопрос о возможности присутствия соответствующих сил для обеспечения гарантий безопасности.

«Смотря что мы имеем в виду. Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет», — сказал Кулеба.

При этом, по его словам, на Украине может оказаться «очень ограниченное число солдат вдали от боевых действий» в качестве «послания поддержки». Таким образом европейцы «сделают вид», что «прикрывают спину», хотя на самом деле это не так, считает экс-глава МИД Украины.

До этого глава Ассоциации вооруженных сил Германии полковник Андре Вюстнер подсчитал, что крупные страны из «коалиции желающих», включая ФРГ, Францию и Великобританию, должны отправить на Украину десятки тысяч военных для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, в этом вопросе не удастся ограничиться штабными офицерами или небольшими подразделениями. Вюстнер считает, что нужно полноценное военное присутствие, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и обеспечить безопасность украинского государства.

Ранее Кулеба отверг скорое окончание конфликта на Украине.

