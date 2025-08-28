На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции заявили, что Молдавия планирует отправить на Украину сотни добровольцев

Dikgazete: Санду планирует отправить на Украину 700 добровольцев после выборов
Shutterstock

Президент Молдавии Майя Санду в случае победы на парламентских выборах планирует отправить 700 добровольцев для участия в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE со ссылкой на переписку парламента Молдавии, которая была слита в сеть хакерами.

Среди сотен электронных писем, опубликованных хакерами, выделяется переписка члена Комитета национальной безопасности, обороны и общественного порядка Оазу Нанта с украинским журналистом Вадимом Сурчициным. В этой переписке речь идет об отборе добровольцев для отправки на Украину для участия в боевых действиях, говорится в материале издания.

«Из сообщений следует, что во время саммита ЕС-Молдова в июле Санду пообещала ЕС отправить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах. В приложенных к письмам документах также содержатся материалы, касающиеся молдаван, которые в настоящее время воюют на Украине. В список включены как минимум 15 таких документов», — пишет dikGAZETE.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что около 10 стран заявили о своей готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. Военный контингент поможет ВСУ в «обучении и подкреплении» и будет дислоцирован вдали от линии фронта. В ЕС надеются, что поддержку окажет Вашингтон — как минимум будет предоставлять разведданные и военную технику.

Ранее сообщалось о готовности Турции отправить своих военных на Украину.

