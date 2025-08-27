На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии создают Совет национальной безопасности

Правительство Германии объявило о создании Совета национальной безопасности
true
true
true
close
Global Look Press

Правительство Германии объявило о создании нового органа — Совета национальной безопасности, возглавляемого федеральным канцлером. Решение было официально подтверждено в опубликованном заявлении Кабинета министров ФРГ.

Сообщается, что новая структура призвана обеспечить консолидацию усилий различных ведомств, занимающихся вопросами защиты национальных интересов и укрепления государственной безопасности. Среди ключевых функций Совета — координация мер в области обороны, внешней политики, кибербезопасности и экономико-информационной устойчивости.

Основными направлениями деятельности Совета станут принятие оперативных решений по вопросам обеспечения национальной безопасности, стратегическое планирование мероприятий на средне- и долгосрочную перспективу, а также проведение регулярных тренировок по противодействию возможным угрозам и кризисным ситуациям.

В составе Совета будут представлены руководители важнейших министерств и ведомств: министр обороны, глава МИД, министр внутренних дел, министр экономики и энергетики, а также представитель министерства юстиции. По мере необходимости в работу совета могут привлекаться представители регионов, Европейского союза, НАТО, международных организаций, экспертов-аналитиков и сотрудников специальных служб.

25 августа немецкий политолог Александр Рар заявил, что социальная неустойчивость в Германии вызвана целым рядом причин. Среди них — миграционный кризис, раздутые соцбюджеты, деиндустриализация, а также потеря дешевых российских энергоносителей.

Ранее в Германии приняли законопроект о новой модели военной службы.

