Парламент Нидерландов не поддержал отставку правительства

Инициатива о вотуме недоверия текущему составу правительства Нидерландов, которую выдвинул глава партии «Денк» Стефан ван Баарле, не нашла поддержки в парламенте страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предложение отвергли Партия свободы, социалисты и даже крупнейший блок оппозиции, состоящий из Партии труда и «Зеленых левых». Представители политических организаций заявили, что не собираются блокировать работу правительства, и отметили, что отставка кабмина лишь усугубит политический кризис в стране и не приблизит досрочные выборы.

23 августа король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку пяти и. о. министров и четырех статс-секретарей от партии «Новый общественный договор» (NSC), которые сложили полномочия из-за разногласий по вопросу введения санкций против Израиля.

И. о. министра иностранных дел Каспар Велдкамп подал в отставку накануне вечером. По его словам, он пришел к выводу, что не имеет возможности «предпринять существенные дополнительные шаги» в направлении ограничений против Тель-Авива.

Ранее в Нидерландах предложили не принимать беженцев и депортировать судимых мигрантов.