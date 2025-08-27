Минобороны: Россия ударила по объектам ВСУ и иностранным наемникам в 149 районах

Силы Вооруженных Сил России за сутки нанесли удары по объектам ВСУ и иностранным наемникам. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным пресс-службы ведомства, ударная авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили радиолокационную станцию противовоздушной обороны Украины, пункты управления и места сборки беспилотников, а также временные позиции украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

До этого Вооруженные силы России за сутки поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов украинских войск. В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Помимо складов, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 139 районах в зоне проведения специальной военной операции, заключили в Минобороны.

Ранее стало известно о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область.