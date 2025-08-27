На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил важность миротворческих усилий Трампа по урегулированию на Украине

Песков заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия Трампа
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российские власти высоко ценят миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и считают, что они действительно могут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие усилия, посреднические усилия со стороны президента США», — сказал он.

По словам Пескова, Москва считает важными усилия Вашингтона по урегулированию «сложного и давнего» украинского конфликта.

26 августа Трамп заявил, что рассчитывает завершить украинский конфликт «очень быстро». Как отметил американский лидер, боевые действия длятся слишком долго. В то же время он подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с РФ и КНР «намного лучше, чем не ладить» с этими государствами.

27 августа специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого сообщил, что власти страны хотят достичь мирного соглашения между сторонами конфликта на Украине до конца 2025 года.

Ранее аналитики выяснили, сколько американцев поддерживают усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса.

