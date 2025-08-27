Песков оценил важность миротворческих усилий Трампа по урегулированию на Украине

Российские власти высоко ценят миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и считают, что они действительно могут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие усилия, посреднические усилия со стороны президента США», — сказал он.

По словам Пескова, Москва считает важными усилия Вашингтона по урегулированию «сложного и давнего» украинского конфликта.

26 августа Трамп заявил, что рассчитывает завершить украинский конфликт «очень быстро». Как отметил американский лидер, боевые действия длятся слишком долго. В то же время он подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с РФ и КНР «намного лучше, чем не ладить» с этими государствами.

27 августа специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого сообщил, что власти страны хотят достичь мирного соглашения между сторонами конфликта на Украине до конца 2025 года.

