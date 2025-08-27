На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили о необходимости вести работу по Украине в непубличном формате

Песков: работа РФ и США по Украине должна вестись в непубличном формате
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Работа между РФ и США по урегулированию украинского конфликта должна вестись в непубличном формате для достижения результата. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что российская сторона на состоявшихся на Аляске переговорах выразила готовность к компромиссам и уступкам. Представители СМИ поинтересовались у Пескова, о каких компромиссах идет речь.

«Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор. <...> Мы высоко оцениваем результативность этого разговора», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что участники переговоров обсудили различные вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Но, по словам Пескова, российские власти считают, что беседы о деталях встречи в отрыве от общего контекста и в публичном режиме вряд ли были бы полезны для общего результата.

«Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата», — добавил представитель Кремля.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась 15 августа. Переговоры прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования украинского кризиса. Никаких документов по итогам саммита подписано не было.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали первоочередную задачу участников саммита на Аляске.

