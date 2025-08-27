На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши призвал заблокировать договор ЕС о торговле с МЕРКОСУР

Навроцкий заявил о необходимости остановить торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе совещания с кабмином заявил о необходимости не допустить подписания договора о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашения Европейского союза со странами МЕРКОСУР», — высказался польский лидер.

Он также отметил, что готов для этого забыть о разногласиях с оппозиционным президенту правительством Дональда Туска и действовать сообща.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста. Также на митинги выходили граждане Франции.

До этого Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тысяч. В настоящее время армия Польши насчитывает 216 тысяч военных.

Ранее Лула да Силва призвал к укреплению связей Евросоюза и МЕРКОСУР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами