Президент Польши призвал заблокировать договор ЕС о торговле с МЕРКОСУР

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе совещания с кабмином заявил о необходимости не допустить подписания договора о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашения Европейского союза со странами МЕРКОСУР», — высказался польский лидер.

Он также отметил, что готов для этого забыть о разногласиях с оппозиционным президенту правительством Дональда Туска и действовать сообща.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста. Также на митинги выходили граждане Франции.

До этого Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тысяч. В настоящее время армия Польши насчитывает 216 тысяч военных.

Ранее Лула да Силва призвал к укреплению связей Евросоюза и МЕРКОСУР.