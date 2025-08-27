Россияне в трех странах остались без пенсий из-за санкций

Израиль, Литва и Болгария не принимают переводы пенсий российским пенсионерам, проживающим на их территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

По данным фонда, эти три страны заблокировали поступление пенсий из России из-за санкций, введенных недружественными государствами. Российская сторона направила запросы в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии и готова возобновить выплаты пенсионерам после получения согласия.

«Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения <...> создают препятствия для переводов получателям за границу», — пояснили в Социальном фонде.

При этом отмечается, что выплаты пенсий россиянам, проживающим в Латвии и Эстонии, были возобновлены. Получателями средств по международным договорам стали 13,3 тыс. человек. За первые три квартала года им перечислили €15,4 млн, которые были заблокированы из-за санкционной политики.

В феврале 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва добивается решения проблемы невыплаты российских военных пенсий и пособий жителям Прибалтики. По ее словам, Россия регулярно доводит свою позицию до властей Латвии, Эстонии и Литвы. Тогда РФ заранее перечислила деньги на военные пенсии, однако транзакцию заблокировала латвийская сторона под предлогом внесения банка-отправителя в санкционный список США.

