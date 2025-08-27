От Украины потребовали извинений за оскорбление президента Польши

В Польше потребовали извинений от Украины после оскорблений польского президента Кароля Навроцкого, прозвучавших в прямом эфире. Об этом сообщило издание Polsat News.

Речь идет о ситуации с украинским активистом и журналистом Виталием Мазуренко, который сравнил Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы призвала журналиста извиниться за свои слова, заявив, что он пересек черту. Однако Мазуренко не стал этого делать и выдал новые оскорбления в адрес президента Польши. Кроме того, Мазуренко обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

После этого ряд польских политиков осудили Мазуренко и потребовали от Киева официальных извинений. В частности, экс-заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в соцсети Х заявил, что «каждый новый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы Навроцкого». Также он призвал Мазуренко поблагодарить Польшу за гостеприимство и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать» Украину.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз, если не будет выполнено одно условие. В частности, Киев должен разобраться с вопросом событий в Волыни и провести эксгумацию тел, а также увековечить память людей. Косиняк-Камыш подчеркнул, что всякий раз выражал протест, когда на Украине пытались «очернить доброе имя Польши», а также пытались прославить Бандеру.

Ранее бывшему президенту Польши пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня.