«Царьград»: Путин и Си Цзиньпин намерены изменить ход конфликта на Украине
Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Россия и Китай усиливают отношения, чтобы повлиять на ход событий на Украине. Об этом говорится в материале на сайте телеканала «Царьград».

Как пишут журналисты, президент России Владимир Путин хотел «по-хорошему» донести через президента США Дональда Трампа, что РФ не откажется от своих национальных интересов и главных приоритетов, которые заключаются в обеспечении безопасности западных границ и защите прав русского населения. Для достижения этих целей необходимо признать территориальные изменения и ликвидировать «националистический и русофобский» режим на Украине.

При этом после саммита на Аляске в Вашингтон прибыла делегация от Европейского союза и Украины, представители которой хотели убедить Трампа в важности его позиции и отвлечь от текущих проблем. Коалиция ЕС и украинский лидер Владимир Зеленский отвергли условия Москвы и выдвинули свои требования, которые не имели оснований. Согласно материалу «Царьграда», сейчас президент США не может и не хочет вступать в конфликт с либеральной частью Евроатлантики для решения украинского вопроса.

В связи с этим Россия принимает решение поменять свою стратегию: как пишет «Царьград», Москва намерена активно сотрудничать с Востоком, а встреча Путина и Си Цзиньпина может повлиять на ход специальной военной операции. Поэтому, считают авторы, после анонса встречи на Аляске российский президент связался с лидерами стран БРИКС, в частности с председателем КНР. В материале отмечается, что этот разговор был важен не только для обсуждения диалога с США, но и для координации совместных действий.

На этой неделе ожидается официальный визит Путина в КНР. Российский лидер также намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай могут объявить двусторонние годы образования.

