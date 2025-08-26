Политолог Иван Мезюхо в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление бывшего главы одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) и украинского волонтера Сергея Стерненко, пригрозившего расправиться с президентом страны Владимиром Зеленским, в случае, если тот выведет войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По мнению эксперта, подобные высказывания радикалов не являются признаком реального противостояния внутри Украины. Скорее, речь идет о перманентном конфликте, который наблюдается с тех пор, как Зеленский занял президентское кресло.

«Противостояние с президентом, пусть и нелегитимным, — это перманентное состояние украинских радикалов и Владимира Зеленского», — сказал Мезюхо.

Он добавил, что радикалы на сегодняшний день действительно остаются инструментом давления, но их реальная сила ограничена.

Накануне Стерненко в интервью The Times заявил, что Зеленского ждет политическая и реальная гибель в случае добровольного вывода ВСУ с подконтрольной территории Донбасса.

Как отмечает издание, в интервью Стерненко «по всей видимости, не думал о возможности мира или о каком-либо компромиссе по украинской территории». Он утверждает, что в конфликте будет один победитель: либо Россия, либо Украина, а компромисс невозможен.

Ранее на Западе раскрыли, за что могут лишить жизни Зеленского.