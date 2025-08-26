На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли, за что могут убить Зеленского

Журналист Фази: Зеленский не подписывает мир под угрозой ликвидации
Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не решается подписать мирный договор из-за опасений, что украинские бандеровцы ликвидируют его за это. Об этом в соцсети X заявил журналист Томас Фази.

«Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты <…> будут стремиться (ликвидировать – «Газета.Ru»), — подчеркнул он.

До этого бывший глава одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) и украинский волонтер Сергей Стерненко в интервью The Times заявил, что Зеленского ждет политическая и реальная смерть в случае добровольного вывода ВСУ с подконтрольной территории Донбасса.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. На сегодняшний день Украина попала в ситуацию, когда может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности», сообщает NYT.

Ранее Зеленский высказался о карте Украины, выставленной в Белом доме.

Переговоры о мире на Украине
