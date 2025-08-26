На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Украины рассказал, на чем будут строиться гарантии безопасности Запада

Украинский МИД: основой гарантий безопасности Украины станет ее армия
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Основой гарантий безопасности Украины станет ее армия. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига, его слова приводятся в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

«Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является основополагающим элементом любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом», — отметил он.

Гарантии безопасности Киеву, считает Сибига, должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными». Они должны быть также многомерными, включая военный, дипломатический, юридический и другие уровни, добавил министр.

25 августа президент США Дональд Трамп заявлял, что конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась.

В то же время глава Белого дома отметил, что США будут вовлечены в процесс с точки зрения оказания поддержки странам Евросоюза.

21 августа издание «Зеркало недели» писало, что экс-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи американского руководства с лидерами Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не устроили присутствующих.

По данным источника, первый вариант предполагает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО. Она подразумевает оказание помощи со стороны всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. При этом Вэнс подчеркнул, что это не означает обязательного вступления в боевые действия, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая может быть и не военной.

Согласно второму варианту, Вооруженные силы Украины будут усилены за счет наращивания численности украинских войск. Вэнс назвал целевую цифру в 350-400 тысяч человек.

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».

