Словакия призвала Украину не бить по нефтепроводу «Дружба»

Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар призвал официальных лиц Украины воздержаться от ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило информационное агентство TASR.

В течение последних дней Бланар обсудил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьером правительства страны Тарасом Качкойпо ситуацию с трубопроводом. В ходе диалога словацкий министр отметил, что удары украинских войск по «Дружбе» наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине.

По словам Бланара, украинское руководство заинтересовано в конструктивном подходе в отношениях между странами. Он уточнил, что в настоящее время ведется подготовка совместного заседания правительств Словакии и Украины. Он указал, что это будет третья встреча кабминов, которая пройдет в таком формате.

На прошлой неделе украинские дроны дважды атаковали «Дружбу». Прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно. Будапешт и Братислава призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по нефтепроводу, а Украина советует «жаловаться в Москву» на перебои с прокачкой нефти.

