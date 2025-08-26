На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл судьбу солдат ВСУ, которые могут оказаться в котле под Северском

Полковник Матвийчук: ВСУ не смогут выбраться из окружения под Северском
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военные не смогут прорвать окружение, если попадут в него под Северском, что в ДНР. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Под Северском создается оперативное окружение группировки ВСУ, около пяти тысяч бойцов. Все говорит о том, что мы добьемся целей, и эта группировка будет окружена. Сил для блокирования на этом направлении у украинцев нет, они пару раз попытались, но ничего не получается», — сказал Матвийчук.

По его словам, окружение ВСУ в этом районе позволит разгромить группировку и выйти по направлению к Краматорску.

До этого Telegram-канал Mash писал, что порядка пяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских войск в районе населенного пункта Северск в ДНР. По информации журналистов, четыре украинские бригады (10-я, 54-я, 81-я и 109-я) пытаются отбиваться, но российские военные оттесняют их к Северску, отрезая пути снабжения.

Ранее в США раскрыли, при каких условиях Украина сама уйдет с Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами