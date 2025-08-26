Военный эксперт раскрыл судьбу солдат ВСУ, которые могут оказаться в котле под Северском

Украинские военные не смогут прорвать окружение, если попадут в него под Северском, что в ДНР. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Под Северском создается оперативное окружение группировки ВСУ, около пяти тысяч бойцов. Все говорит о том, что мы добьемся целей, и эта группировка будет окружена. Сил для блокирования на этом направлении у украинцев нет, они пару раз попытались, но ничего не получается», — сказал Матвийчук.

По его словам, окружение ВСУ в этом районе позволит разгромить группировку и выйти по направлению к Краматорску.

До этого Telegram-канал Mash писал, что порядка пяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских войск в районе населенного пункта Северск в ДНР. По информации журналистов, четыре украинские бригады (10-я, 54-я, 81-я и 109-я) пытаются отбиваться, но российские военные оттесняют их к Северску, отрезая пути снабжения.

Ранее в США раскрыли, при каких условиях Украина сама уйдет с Донбасса.