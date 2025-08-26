Около 5 тыс. бойцов ВСУ могут попасть в крупный котел в ДНР

Mash: около 5 тыс. бойцов ВСУ могут попасть в окружение под Северском в ДНР

Порядка пяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских войск в районе населенного пункта Северск в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал Mash, уточняя, что это будет уже четвертый крупный котел Вооруженных Сил России (ВС РФ) за последнее время.

По информации журналистов Mash, после взятия донецкого села Серебрянка бойцы 7-й мотострелковой бригады ВС РФ начали наступление на Северск. Одновременно российские бойцы из отряда «Барс-16 и 123-й мотострелковой бригады продвигаются с центрального фланга у Ивано-Дарьевки и Спорного, а 88-е соединение подходит с юга. Четыре украинские бригады (10-я, 54-я, 81-я и 109-я) пытаются отбиваться, но российские военные оттесняют их к Северску, отрезая пути снабжения.

Накануне сообщалось, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

Ранее российские операторы БПЛА уничтожили пехоту ВСУ в районе Звановки в ДНР.