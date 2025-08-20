В Боливии прокомментировали переговоры Путина и Трампа

Президент Арсе: встреча Путина и Трампа дает надежду на соглашение по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает веру в то, что можно достигнуть соглашения по Украине. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе в беседе с РИА Новости.

«‎Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает. Я верю, что можно прийти к соглашению, и эта война, которая имела роковые последствия для всех, наконец-то будет закончена. Потому что цены на нефть повлияли на все страны, включая Боливию», — сказал глава государства.

Он высказал мнение о том, что диалог должен завершиться решениями.

15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

