На Западе констатировали завершение «проекта Украина»

Предприниматель Дотком считает, что «проект Украина» завершен
Thomas Peter/Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о завершении «проекта Украина». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Проект Украина завершен», — вынес вердикт он.

Немецко-финский предприниматель также добавил, что с премьер-министром Великобритании Киром Стармером «покончено» и призвал его уйти в отставку. По его мнению, следующей на очереди будет глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предположил, какая судьба ждет президента Украины Владимира Зеленского. По словам Нарышкина, возможны разные варианты развития событий. В частности, он не исключил побега Зеленского из Киева.

О том, что Зеленский планирует сбежать, заявлял и британский аналитик Александр Меркурис. Он считает, что украинский лидер думает не о плане выхода Украины из конфликта, а о плане побега для себя. На Западе он «создаст правительство в изгнании», считает аналитик.

Ранее Украине предрекли раздел на несколько частей.

