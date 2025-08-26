На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины заявил о готовности к переговорам в любом формате

Глава МИД Сибига: Украина готова к переговорам и требует гарантий безопасности
true
true
true
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любом формате и в любой точке мира, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, это заявление последовало после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками. Сибига отметил, что Украина готова дать шанс дипломатии, однако «Москва должна понимать: время затягивать бесконечно не получится».

Министр подчеркнул, что Киев подтвердил свою позицию по гарантиям безопасности. По его словам, они должны быть конкретными, юридически обязывающими и включать военные, дипломатические и правовые элементы. При этом украинская армия, добавил Сибига, остается фундаментом подобных гарантий, и ее укрепление — главным приоритетом.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC заявлял, что условием встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским является наличие повестки, которой сейчас нет. Он обвинил Киев в затягивании мирного процесса.

Лавров также сообщил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова встречаться с ним. При этом, подчеркнул министр, при подписании юридических документов должно быть четкое понимание легитимности подписывающего лица.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинскими и европейскими лидерами в Белом доме заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. По его словам, предпочтительнее сначала провести двусторонние переговоры президентов, а затем рассмотреть возможность трехстороннего формата.

Ранее Зеленский выразил готовность Украины к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами