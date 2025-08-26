МИД Украины заявил о готовности к переговорам в любом формате

Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любом формате и в любой точке мира, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, это заявление последовало после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками. Сибига отметил, что Украина готова дать шанс дипломатии, однако «Москва должна понимать: время затягивать бесконечно не получится».

Министр подчеркнул, что Киев подтвердил свою позицию по гарантиям безопасности. По его словам, они должны быть конкретными, юридически обязывающими и включать военные, дипломатические и правовые элементы. При этом украинская армия, добавил Сибига, остается фундаментом подобных гарантий, и ее укрепление — главным приоритетом.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC заявлял, что условием встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским является наличие повестки, которой сейчас нет. Он обвинил Киев в затягивании мирного процесса.

Лавров также сообщил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова встречаться с ним. При этом, подчеркнул министр, при подписании юридических документов должно быть четкое понимание легитимности подписывающего лица.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинскими и европейскими лидерами в Белом доме заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. По его словам, предпочтительнее сначала провести двусторонние переговоры президентов, а затем рассмотреть возможность трехстороннего формата.

Ранее Зеленский выразил готовность Украины к миру.